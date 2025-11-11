Madame Raymonde Leblanc 1934-2025

À la Maison 1 du Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue, le 26 octobre 2025, à l’âge de 90 ans et 10 mois, est décédée dame Raymonde Leblanc, épouse de feu monsieur André Thériault. Fille de feu dame Rose-Ilda Pelletier et de feu monsieur Octave Leblanc, elle demeurait à Sainte-Perpétue et autrefois à Sainte-Félicité, comté de l’Islet. Elle était la mère de feu Richard (Huguette Lortie), Francine (feu Michel Black), Maurice (CaroleDavid) et Ida Thériault.

Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants : Valérie et Karine Thériault, Leyla et Cédric Black, Sébastien Thériault ; ses arrière-petits-enfants : Samuel, Mégan, Loïc, Félix, Alexia, Léa, Jacob, Justin, Jacob et Alice. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Pierrette (feu Émilio Bélanger), feu Majoric (Annette Leblanc), Émilien (Sylviane Caron), feu Yvon (Élisabeth Caron), feu Lorraine (feu Antonin Gaulin), Gilles (Lise Mercier) et feu Micheline ; de la famille Thériault : feu Lucien (feu Estelle Pelletier - Lydia Gamache), feu Germaine (feu Frank Gill), feu Paul (feu Germaine Thibault), feu Patrick (feu Florida Huard), feu Marc (feu Annette Duval – feu Lucille Bélanger), feu Yvon (Gabrielle Desrosiers), feu Rose-Anna (feu Étienne Paradis), feu Gaétane (feu Guy Bussières), feu Denise (feu Edmond Fournier), feu Jeannine (feu Gérard Ouellet – feu Laurent Landry), feu Pauline (feu Léo Thibodeau) et feu Thérèse (feu Roméo Fournier). Sont aussi affectés par son départ, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue pour leur présence soutenue, leurs attentions et les excellents soins reçus depuis plus de huit ans. Veuillez ne pas faire parvenir de fleurs ; vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E3B4. https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam.

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (sous-sol de l’église) Sainte-Félicité le samedi 15 novembre à compter de 13h. Un moment de recueillement et de prières aura lieu le samedi 15 novembre 2025 à 14 h 30 au même endroit, suivi de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Sainte-Félicité.

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

