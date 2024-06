Madame Réjeanne Jean (1944-2024)

À Lévis, le 1er mars 2024 à l’âge de 79 ans, est décédée subitement madame Réjeanne Jean, fille de feu Adalbert Jean et de feu Thérèse Deschênes.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Vincent (Marie-Josée St-Laurent), Éric et Caroline (Luc Soucy); ses petits-enfants : Xavier, Maya et Jeytro; ses sœurs : feu Marjolaine et Fernande. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279, rue Sherbrooke Ouest, bur. 305, Montréal (Québec) H2X1Y https://rubanrose.org/

La famille vous accueillera à la résidence funéraire :

De la Durantaye & Fils

4, ch. du Roy Ouest

Saint-Jean-Port-Joli

le samedi 22 juin 2024 à compter de 11 h. Un dernier hommage suivra à 13 h, au même endroit. Par la suite, ses cendres seront déposées au cimetière paroissial « sous les étoiles ».

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec