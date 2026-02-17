Madame Réjeanne Têtu 1932 - 2026

Au CHSLD de Montmagny, le 9 février 2026, est décédée à l’âge de 93 ans et 8 mois madame Réjeanne Têtu, épouse de feu monsieur René Proulx. Elle était la fille de feu dame Yvonne Laliberté et de feu monsieur Ludovic Têtu. Elle demeurait à Montmagny.La direction des funérailles a été confiées à la :Résidence funéraire Boulanger,31, av. de la fabrique, MontmagnyAfin de respecter ses dernières volontés, il n’y aura pas de rencontre au salon. La famille vous invite à se joindre à elle pour célébrer les funérailles avec eucharistiele 24 février 2026 à 11h00 en l’église St-Thomas, 145, rue St-Jean-Baptiste E, Montmagny

L’inhumation aura lieu au printemps 2026 au Cimetière de Montmagny. Elle rejoint son époux monsieur René Proulx et laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants, ainsi que les membres des familles Têtu et Proulx.Les enfants de Mme Têtu désirent remercier sincèrement son médecin, la docteur Annie Mercier, le personnel de la Résidence des Bâtisseurs (Mgr Deschênes) et du CHSLD de Montmagny pour la présence quotidienne, les soins et l’humanité démontrée au cours de son séjour dans les deux établissements. Si vous le désirez, vous pouvez faire un don à la Fondation Rayons d’Espoir, 10 rue Alphonse, St-Fabien-de-Panet, Qc., G0R 2J0; Tél. : (418) 249-2511 poste 7340, afin d’améliorer la qualité de vie des résidents des CHSLD.

Pour renseignements : Tél. : 418-248-1363. Tél. sans frais : 1-800-706-1363. Messages de sympathie par courriel : info@residenceboulanger.com

Site Web : www.residenceboulanger.com

