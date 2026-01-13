Madame Renée Gagnon (1948-2025)

Avis de décès
À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 27 novembre 2025, à l’âge de 77 ans, est décédée madame Renée Gagnon, épouse de monsieur Yvan Dubé. Elle était la fille de feu monsieur Laurian Gagnon et de dame Laurette Dallaire. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis, Montmagny le samedi 17 janvier 2026 à compter de 9h00. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 12h00 à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au Columbarium du Complexe funéraire Laurent Normand.
Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yvan Dubé, sa fille : Pascale (Jean-Benoit Cloutier), ses petits-enfants : Florence et Paul, ses frères et sœurs : feu Gaétane, Jocelyne (Hans Kilians), Marie-France (Yves), feu Bernard, Christiane, Lucie (Derrick Groose), Claude (Maurice Dupras), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé : Mariette (Jean-Paul Thibault), Victoire (Gérard Ouellet), Jeanne, Brigitte (Régent Morneau), feu Bruno (Carmen Thibault), Viateur (Michèle Moreau), Blandine (Clément Pelletier), Sylvie (Normand Gaudreau), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.
La famille désire remercier tout le personnel de l’Hôpital de Montmagny, la Maison d’Hélène de Montmagny, le département d’oncologie et le personnel du soutien à domicile, ainsi que l’Hôpital Laval en Hémato-onco pour les bons soins prodigués.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène de Montmagny, l’Hôpital de Montmagny, l’Hôpital Laval en Fibrose kystique ou l’Hôtel-Dieu de Québec en Hémato-oncologie. Des formulaires seront disponibles au salon.