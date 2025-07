Madame Renelle Giguère 1939 - 2023 & Monsieur Émilien Lessard 1937 - 2025

À la Maison d’Hélène de Montmagny le 22 mai 2023 est décédée à l’âge de 84 ans madame Renelle Giguère, fille de feu Germaine Turcotte et de feu Hervé Giguère. Native de Sainte-Marie de Beauce, elle a demeuré à Rimouski pour ses premières années de mariage et à Berthier-sur-Mer par la suite. Elle a été enseignante au primaire, agente de pastorale et mère dévouée à la maison.

À son domicile, le 12 janvier 2025 est décédé à l’âge de 87 ans monsieur Émilien Lessard, fils de feu Rose-Aimée Jacques et de feu Louis Lessard. Natif de Saint-Joseph de Beauce, il a demeuré à Rimouski pour les premières années de sa carrière professorale et à Berthier-sur-Mer jusqu’à la fin de sa vie. Il a été professeur à l’École des Métiers et à la Polyvalente Louis-Jacques-Casault.

La famille recevra les condoléances à la : Résidence funéraire Boulanger 31 avenue de la Fabrique Montmagny le samedi 9 août 2025 de 12h à 15h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées à 15h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. L’inhumation des cendres se fera ensuite au cimetière de Berthier-sur-Mer à une date ultérieure.

La famille désire rencontrer parents et amis pour souligner le départ de leurs deux parents lors de cette journée et pour échanger des souvenirs des défunts. Ils laissent dans le deuil : leurs enfants : France (Samuel Théberge), Marc, Lise (Loris Ceccato) et Lucie (Armand Viel) ; leurs petites-filles : Fanny Théberge (Élie Audet) et Ève Lessard (Félix Ampleman-Beauvais) ; leurs deux arrière-petits-fils : Justin Audet et Milo Ampleman ; leurs frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs respectifs de la famille Giguère : Léopold (Lise Amiot), feu Gilles (Nicole Pépin), Gemma (Claude Lessard), Gaétan (feu Monique Lessard), feu Conrad, Bertrand (Christiane Marcoux) et Henriot (Céline Lessard) ; de la famille Lessard : feu Jean-Louis (feu Jeannine Gilbert), feu Marcel (feu Lucille Dostie), feu Colette (feu Évode Bolduc), feu Jean-Guy, Claude (feu Cécile Charpentier), Céline (feu Jean-Denis Grondin), feu Pierre (Lise Poulin) et Louise (Jean-Louis Doyon). Ils laissent également dans le deuil leurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et toute la famille politique nationaliste qu’ils ont côtoyée au cours de leur vie.

La famille remercie Marc pour sa présence, ses bons soins et toute la bienveillance dont il a fait preuve à l'égard de ses parents lors des dernières années. La famille désire aussi souligner le travail de l'ensemble du personnel de La Maison d'Hélène pour les soins professionnels apportés à leur mère lors des derniers moments de sa vie en mai 2023. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène, à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny ou encore à la Société d'Alzheimer de Chaudière-Appalaches.