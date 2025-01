Madame Rita Avoine (1944-2025)

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 1er janvier 2025 à l’âge de 80 ans, est décédée madame Rita Avoine, épouse de feu monsieur Arnold Morin. Originaire de Saint-Pamphile, elle était la fille de feu dame Marie-Paule Bourgault et de feu monsieur Médéric Avoine. Elle a demeuré de nombreuses années à Saint-Marcel de L’Islet.

Elle était la mère de : Stéphane, Sophie, Line (Michel Caron) et feu Paule. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Maël (Angéline Desjardins), Cédric et Annabelle (Jeffrey Pelletier). Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Jean-Marie (Denise Leclerc), feu Gilles, Marcelle (Bertrand Leblanc), Rachel (feu Julien Morneau), Clermont (Simone Noël), France (Roland Blanchet) et Daniel (Marilyn Blier); de la famille Morin : feu Hervé (feu Louise Létourneau - Huberte Mercier), Alfrédine (Jacques Boucher), Colette (feu Réal St-Hilaire), Béatrice, Romuald (Éliane Desrosiers), Eddy (feu Marielle Jean) et Doris (Magella Boucher). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. www.coeuretavc.ca

Les funérailles sans eucharistie seront célébrées le samedi 1er février 2025 à 11h en l’église de Saint-Marcel, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h30.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye & Fils

(C. Lavoie et Fils)

(418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.