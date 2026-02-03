Madame Rita Bernier 1928-2026

Au Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue, le 20 janvier 2026, à l’âge de 98 ans est décédée madame Rita Bernier, épouse de feu monsieur Maurice Coulombe. Fille de feu dame Alma Bernier et de feu monsieur Josaphat Bernier, elle demeurait à Saint-Cyrille de Lessard, comté de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvan (Hélène St-Hilaire), Daniel, Céline et Guylaine; ses petits-enfants: Jean-Christophe et David Coulombe, Étienne Garant et Jessie Coulombe (Colin Laliberté) ; ses arrière-petits-enfants: Stany, Théo et Lou-François. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Roland (feu Gemma Tondreau), feu Lorenzo (feu Aurore Blais), feu Sr Simone O.P., feu Thérèse (feu Wilfrid Bernier), feu Paul-Henri (feu Thérèse Normand), feu Gérard (feu Jeanne d’Arc Coulombe) ; feu Jeannette (feu Raymond Bouchard). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Coulombe, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue pour les bons soins et leur dévouement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial de Saint-Cyrille de Lessard, 295, rue Principale le samedi le 7 février à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 7 février 2026 à 11 h en l’église de Saint-Cyrille-de-Lessard.

L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial « à l’ombre du clocher ».

Pour renseignements ou messages de condoléances : (418) 246-5337, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web www.deladurantaye.qc.ca .

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.