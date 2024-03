Madame Rita Caron Chouinard (1930-2024)

À La Maison d’Hélène à Montmagny, le 5 mars 2024, à l’âge de 94 ans, est décédée madame Rita Caron, épouse de Monsieur Roger Chouinard, fille de feu dame Hélène Blanchet et de feu monsieur Camille Caron. Elle demeurait à Saint-Adalbert de L’Islet.

Outre son époux, elle laisse ses enfants : Julien (Louisette Milliard), feu Lucie, Claudette (feu Gilles Blanchet), feu Alain (Linda Lacroix), Sylvie (Léonce Caron), feu Jacinthe, Daniel, Johanne (Richard Pelletier), Nicole (Sylvain Vermette); ses 13 petits-enfants et leur conjoint(e) : Stéphane et Yancie Chouinard, Tony, Bryan et Jason Blanchet; David Lacroix Chouinard; Raphaël et Chloé Caron, Marie-Ève, Maxime et Thomas Pelletier; William et Félix Vermette; ses 13 arrière-petits-enfants : Madyson, Victor, Flavie, Nathan, Mathis, Dylan, Zachary, Eliane, Stacy, Jake, Thalee, Kayden et Éliot.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Roger (feu Yvette Hunter), feu Thérèse (feu Rosaire Castonguay), feu Rosario, feu Lucien (feu Jeanne Thiboutot), feu Gertrude (feu Jacques Chouinard), feu Raymond (feu Laurianne Lord), feu Étiennette (feu André Chouinard), feu Paul (Diane Dubé), feu Marie-Jeanne (feu Jean-Paul Chouinard), Pauline (feu Pierre Castonguay), feu Jean (Ginette Mercier), Paulette (Gaston Bourgault), Roland (feu Huguette Bond), Hervé (Lucille Thériault), feu Philippe (Cécile Ouellet), Yvon (Noëlla Bélanger); de la famille Chouinard : Jacqueline (feu Adélard Pelletier), Adrienna (feu Paul-A. Pelletier), feu Anita (feu Yvan Gamache) et feu Bernard (Jeannine Gauvin).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel des services pour les soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile, ainsi qu’à celui de La Maison d’Hélène pour leur présence et les bons soins apportés, sans oublier le Dre Michelle Boulanger pour les excellents soins prodigués envers Rita.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la Salle municipale de Saint-Adalbert de L’Islet 55, rue Principale le samedi 16 mars à compter de 12 h 30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 16 mars 2024 à 14 h 30 en l’église de Saint-Adalbert de L’Islet. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Adalbert de L’Islet.

La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile.

Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 356-3822, sans frais : 1 888 430-3822, télécopieur : 418 356-5230, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec