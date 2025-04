Madame Rita Landry 1922-2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 8 janvier 2025, à l’âge de 102 ans, est décédée madame Rita Landry, épouse de feu monsieur Paul Desrosiers. Originaire de Rivière-Bleue, elle était la fille de feu dame Alice Mongrain et de feu monsieur Ernest Landry. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Claude, Nicole (Carol Couillard) et FranceDesrosiers (Jacques Ouellet); ses petits-enfants : Sylvain (Mélanie Desnoyers) etKaren Desrosiers (leur mère Claudette Rousseau), Francis (Chantal D’Astous), Michaël (Lisa McKay) et Marie-Pier Couillard (Jean-François Couillard), Jean-Philippe (Shanna Thibault) et Marc-André Ouellet; ses 7 arrière-petits-en- fants : Athanaël, Méandre et Loé-Saule, Maxim et Clémence, Mélodie et Jacob.

De la famille Landry, elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Jeannette (feu Émilien Marquis), feu Cécile (feu Claude Larocque), feu Guy (feu Francine Marquis) Marcelle (Georges Parent), feu Jacques (feu Pauline Brown), Pauline (feu Gilles Pelletier), Suzanne (Henri Levasseur), Yvon (Yvette Perreault), Lise (Roger Chamberland) et Ghislain Landry (Francine Labrie).

Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desrosiers étant tous décédés, elle laisse dans le deuil, sa nièce Aline Desrosiers. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces de la famille Landry, autres parents et amis(es).

De chaleureux remerciements sont adressés aux membres de l’équipe du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli pour la qualité de leur présence, leurs attentions, leur dévouement et les excellents soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/

Les membres de sa famille vous accueilleront en l’église de Saint-Jean-Port-Joli le samedi 26 avril à compter de 9h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 26 avril 2025 à 11h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli, suivies de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial « Au bord de l’eau ».

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils (418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corpora- tion des thanatologues du Québec.