Madame Rose-Emma Fortin Nadeau 1931-2026

Au Centre d’hébergement de Montmagny, le 11 mars 2026, à l’âge de 94 ans et neuf mois, est décédée madame Rose-Emma Fortin, épouse de feu monsieur Roland (Aurélien) Nadeau. Elle était la fille de feu monsieur Amédée Fortin et de feu dame Marie-Anna D’Amours. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le vendredi 3 avril 2026 à compter de 9 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Amédée, Pierre, feu Michel, Madeleine (Daniel), feu Jean, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin et Nadeau.

La famille tient à remercier le personnel du CLSC et CHSLD de Montmagny pour les bons soins prodigués.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-262, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web :

www.laurentnormand.ca

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