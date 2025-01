Madame Solange Dumas Pelletier (1935-2024)

Au Centre d’hébergement (Foyer d’Youville) de Montmagny, le 17 décembre 2024, à l’âge de 89 ans, est décédée madame Solange Dumas, épouse de feu monsieur Romuald Pelletier. Fille de feu dame Hélène Dubé et de feu monsieur André-Albert Dumas, elle demeurait à Saint-Aubert, comté de L’Islet.

Elle était la mère de feu Ghyslain, Marjolaine (Gilles Lapointe) et Lise (Guylain Lagacé); la grand-mère de Émile Lapointe et Juliette Pelletier.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Jeannine (feu Eugène Fortin – feu Lionel Lavoie), feu Électa, feu André (feu Yolande Rioux), Claire (feu Jean Pelletier) et Gitane (Michel Tardif); de la famille Pelletier: feu Louis-Marie (feu Renée Rogeau), feu Henri-Georges (feu Gisèle Laflamme), feu Jean (Claire Dumas), Germain (Marielle Thériault), Anita (feu Rosaire Morin) et feu Véronique.

Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

Des sincères remerciements sont adressés aux membres de l’équipe du centre d’hébergement de Montmagny, pour leurs attentions, leur soutien et la qualité de leurs soins ainsi qu’aux membres du personnel de la Résidence des Bâtisseurs de Montmagny pour leur accompagne- ment et la qualité de leurs services.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, des Quatre-Bourgeois Québec (Québec), G1V 0B8.

Les membres de sa famille vous accueilleront au

Salon paroissial (Sacristie de l’église) Saint-Aubert de L’Islet

le samedi 11 janvier à compter de 10h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 11 janvier 2025 à 14h en l’église de Saint-Aubert. L’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.

