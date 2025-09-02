À l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 21 août 2025 est décédée à l’âge de 48 ans et 8 mois dame Sophie Bernier épouse de monsieur Joël Chenard. Elle était la fille de dame Fernande Bernier et de monsieur Paul-Émile Bernier. Elle demeurait à Saint-Gabriel-de-Kamouraska.

Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au Complexe funéraire Marius Pelletier 409, 9è Rue boul. Desrochers, La Pocatière, QC G0R1Z0 le samedi 6 septembre 2025 de 12 h à 13 h 55. Une cérémonie d’Adieu sera célébrée, ce même jour, à 14 h en la chapelle du Complexe funéraire et de là les cendres seront déposées au columbarium.

Elle laisse dans le deuil son époux Joël ; ses fils Cédric et Mathis ; les filles de son époux qu’elle considérait comme ses enfants : Jennifer (Pascal Gagnon) et Vanessa (Cédric Gagné) ; son petit-fils Émile Gagnon; ses parents Fernande et Paul-Émile Bernier ; son frère Pascal (Isabelle Marceau). De la famille Chenard: ses beaux-parents Wilfrid Chenard (feu Simone Lizotte, Francine Boucher) ; ses belles-sœurs Sylvie (Denis Cloutier) et Nancy (Claude Rousseau) ; son beau-frère Serge, qui nous a quitté. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces : Édouard, feu Olivier, Laurent, Morgane, Samuel, Étienne, Philippe, feu Joanie, Alexandre et Audrey, ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Bernier et Chenard, ses autres parents et amis.

La famille désire remercier la Dre Marie-Eve Fromentin, les membres du personnel soignant du 3ᵉ étage de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima, ceux de l’équipe des soins à domicile du CLSC de La Pocatière, particulièrement son infirmière Mme Marie-Lyne Rozon, ainsi que ceux de l’équipe d’oncologie de l’hôpital de La Pocatière pour leur dévouement, leur soutien et les bons soins prodigués.

Direction Funéraire : Résidence Funéraire Marius Pelletier Inc. La Pocatière, St-Jean-Port-Joli Pour renseignements : 1-418-856-3371 Sans frais : 1-866-856-3371 Courriel : rfmpel@videotron.ca