Madame Suzanne Caron, o.m.m.i 1933-2025

Au centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 26 juin 2025, à l’âge de 92 ans, est décédée madame Suzanne Caron, fille de feu Auguste Caron et feu Marie-Flore Giasson.

Elle a été précédée dans la mort par tous ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Augustine (Henri Jean), Thérèse (Donat Journault), Sr Marie-Jeanne, Simonne (Antonio Deschênes), Lucien (Carmelle Bourgault), Antoine (Rose-Aimée Lamarre), Sr Germaine, Adrienne et Adrien, Lucienne (Henri Caron), Rosaire (Louisa Morin), l’abbé Marcel, Claude (Angéline Anctil) et Laurent. Elle était la marraine de Solange Deschênes, feu Jacinthe Journault et François Jean.

Oblate missionnaire de Marie Immaculée, Suzanne a œuvré 40 ans en République dominicaine dans le domaine de l’enseignement. Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces des familles Jean, Journault, Deschênes et Caron, ainsi que des consœurs de l’Institut séculier Les Oblates missionnaires de Marie Immaculée.

Des remerciements sentis et sincères sont adressés aux membres de l’équipe du centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur dévouement, toutes leurs délicates attentions manifestées envers Suzanne et les soins apportés avec bienveillance, respect et chaleur humaine.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R3G0.https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le vendredi 18 juillet à 14 h 30 en l’église de Saint-Jean-Port-Joli, où des membres de l’Institut séculier des oblates et de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial « Sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.