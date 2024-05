Madame Suzanne Fortin (1945-2024)

À son domicile, le 25 avril 2024, à l’âge de 78 ans, est décédée madame Suzanne Fortin, conjointe de feu monsieur Robert Audet. Elle était la fille de feu monsieur Égide Fortin et de feu dame Anne May Morin. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2

le vendredi 10 mai 2024, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. L’inhumation aura lieu ultérieurement au Mausolée de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : Pierre (Pierrette Pelletier), Florence (Martin Jean), Françoise, Pierrette (feu Roger Jean), Germain, feu Bernard, Jean-Yves (Andrée Masson), Lyne, feu Michelle, les enfants de feu M. Robert Audet : Denis (France Marchand), Pierre (France Deschamps et leurs enfants Alexandre et Simon), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audet : feu Gertrude (feu Roch Laberge), feu Paul (feu Annie Vézina), feu Lucille (feu Marcel Dagenais), feu Adélard (feu Marie-Jeanne Gaumond), Roland (feu Rita Deladurantaye), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à La Maison d’Hélène, www.lamaisondhelene.org ou par la poste au 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon ou église.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec