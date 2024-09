Madame Suzanne Ouellet Chabot (1938-2024)

Au Centre d’hébergement de Montmagny, le 6 septembre 2024, à l’âge de 86 ans, est décédée madame Suzanne Ouellet, épouse de feu monsieur Benoît Chabot. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Ouellet et de feu dame Cécile D’Anjou. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2, le samedi 21 septembre 2024, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. L’inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Sylvain (Josée Bolduc et ses fils Étienne et Mathieu), Christian, Michel (Nancy Fillion et ses enfants Marie-Ève et Gabriel). Elle était la soeur de : feu Pierrette (feu Claude Roy), feu Colette, feu Claudette (feu Claude Ringuet), Maryse, Vianney (Diane Caouette), Régis (Gisèle Thibault), Johanne (Sylvain Landry), Liliane (Germain Morin), Mario, Abbé Daniel, prêtre modérateur Montmagny-L’Islet. Elle était la belle-soeur de : feu Jacqueline Chabot (feu Joseph Dionne), feu Marcel Chabot, Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier Mme Guylaine Gagné ainsi que le personnel du CHSLD de Montmagny pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Qc) G5V 1N2 Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

