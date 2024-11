Madame Suzanne Samson (1956-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 18 octobre 2024, à l’âge de 68 ans, est décédée madame Suzanne Samson, épouse de monsieur Réjean Proulx. Elle était la fille de feu monsieur Roger Samson et de feu dame Rita Morin. Elle demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 30 novembre 2024, jour des funérailles à compter de 11 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l’église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et de là au crémato- rium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux Réjean, sa fille Sonia Proulx, son petit-fils Mathias Bilodeau, ses frères et sœurs : Raymond (Nicole Laplante), feu Marcel (Solange Lévesque), Michel (Johanne Laverdière), Marie (Michel Mailhot), Réjean (Carole Poliquin), Thérèse, Réal (Lucie Proulx), Nathalie, ses beaux-parents : Monique Caron et Odilon Proulx, sa belle-soeur et ses beaux-frères de la famille Proulx : Ginette (Guy Simoneau), Guy (Lise Marois), Daniel, ses filleuls : Pierre-Olivier Samson et Samuel St-Pierre, ainsi que plusieurs neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via lesite Web : www.laurentnormand.ca.