Madame Sylvie Boulet

Voilà déjà un an que Dieu t’a soulagé(e) de ta maladie et qu’il te garde près de Lui, mais ton souvenir ne pourra jamais s’effacer. Accepter de perdre quelqu’un d’aussi cher que toi a été la plus dure épreuve de notre vie. Même ton immense désir de vivre et ta détermination n’ont pu te retenir. De là-haut, continue de veiller sur nous comme tu l’as toujours fait. Repose en paix, tu l’as bien mérité.

Ta fille Alexandra, tes petites filles Eva et Mia, ta mère Irène, ta sœur Nathalie ainsi que les membres de leur famille.