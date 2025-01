Madame Thérèse Daigle Joncas (1945-2024)

Au Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue, le 10 décembre 2024 à l’âge de 79 ans est décédée madame Thérèse Daigle, épouse de monsieur Jean-Paul Joncas. Originaire de Saint-Omer de L’Islet, elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Sénéchal et de feu monsieur Camille Daigle. Elle demeurait à Tourville.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Jeanne «Cathy» (Clermont Dubé), Pauline, Gaétan (Kathy Milliard) et Jenny (David Joncas); ses petits-enfants : Paul Benoît et Christiane Desgagnés, Maxime Deschênes, Élianne Joncas, Vanessa et Nicolas Duval-Joncas, Emma-Rose Joncas; leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Maïka, Jordan, Naomie, Hendrix, Kloé, Anaïs et Jake-Alexandre.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Fernand (Raymonde Moreau), feu Paul-Émile, Pauline, feu Jeannette (Jean Pelletier), feu Gaétan (Monique Duval), Fleurette (feu Edmond Lebel), Florent (feu Fabienne Fortin), Micheline (feu Lucien Roy).

Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Joncas, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile et du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, particulièrement à Laurie Sirois, Alexandra Hudon, Nathalie Nicolas, Sylvie St-Pierre et Valérie Normand, sans oublier le personnel du centre d’hébergement de Sainte-Perpétue pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriamLes membres de sa famille vous accueilleront au

Gymnase de l’école962, rue des TremblesTourvillele samedi 25 janvier à compter de 11h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 25 janvier 2025 à 14h au même endroit.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire C. Lavoie et Fils

(418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.