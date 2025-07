Madame Thérèse Dubé Toussaint 1929 - 2025

À la résidence Odette Blanchet de Sainte-Perpétue, le 18 juin 2025 à l’âge de 95 ans et 9 mois est décédée dame Thérèse Dubé, épouse de feu Ferdinand Toussaint. Fille de feu dame Adéloza Bernier et de feu monsieur Athanase Dubé. Elle demeurait à Sainte-Perpétue, comté de l’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaston (Lise Lavoie), Lucille (Gaétan Ouellet), André et Diane (Jacques Santerre) ; ses petits-enfants : Mélanie (Jean-Philippe Dubé), Marilyn (Francis Gagnon et son fils Tommy), Luc (Johanne Leclerc et ses filles Jeanne et Camille), Isabelle (Jérôme Boucher), Carol-Ann et David (Émilie Dugas) ; ses arrière-petits-enfants : Amy, Nelly, Lee Ann, Liam, Béatrice et Adèle. Elle était la soeur de : feu Roland (feu Lucette Parent), feu Rosaire (feu Thérèse Fournier), feu Albéric (feu Armande Toussaint), feu Léopold (feu Rolande Dumais), feu Antoinette (feu Jean-Thomas Pelletier), feu Robert (feu Fernande Pelletier), André (Claudette Guillemette), Roméo (Ginette Deschênes), feu Philippe. De la famille Toussaint elle était la belle-soeur de feu Armande (feu Albéric Dubé), feu Aurèle (Pierrette Deschênes) et feu Blanche (feu Télesphore Viel). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

Des remerciements sont adressés à Odette Blanchet et son équipe pour les bons soins apportés et leur présence rassurante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9.Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Sacristie de l’église)11, de l’Église, Sainte-Perpétue vendredi le 11 juillet 2025 à compter de 12h30. Une cérémonie suivra à 15h à la sacristie. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue.

Pour renseignements ou messages de condoléances : C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile (418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822,télécopieur : (418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.