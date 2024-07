Madame Thérèse Labbé Royer (1940-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 7 juin 2024, à l’âge de 83 ans et 7 mois est décédée madame Thérèse Labbé, épouse de feu monsieur Roger Royer. Fille de feu dame Joséphine Caron et de feu monsieur Gérard Labbé, elle demeurait à L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Nicole Landry), Daniel (Thérèse Gauvin) et Lucie (Gérald Gagnon); ses petits-enfants : Stéphanie Royer (Luc Bérubé), Yan Fortin (Jade Fortin), feu Jeffrey Royer Robichaud, Allyson Royer (Olivier Pelletier).

Elle laisse aussi dans le deuil la fille de Nicole Landry, Geneviève Chrétien (Simon Leblanc) et leurs enfants : Théo et Antoine; les enfants de Thérèse Gauvin : feu Jennifer Gauvin, Guy (Céline Dubé) et le fils de Guy, Liam, ainsi que Louis Despatie (Marie-Ève Beaulieu) et leur fille Kayla qu’elle considérait tous beaucoup.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : Claire (feu Fernand St-Pierre), Jean-Guy (Françoise Trottier), Irène (feu Henri St-Pierre), Henri (Huguette Paquet), Claudette (feu Clovis Pelletier) et Gilles Labbé (Diane Pellerin); de la famille Royer : feu Valère (feu Brigitte Bernier), feu Lucien (Rose-Aimée Bernier) et feu Raymond (Monique Poitras).

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au Dr Jérôme Villeneuve, cardiologue ainsi qu’aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny (en soins palliatifs) pour toutes leurs attentions et pour en avoir bien pris soin.

Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à l’Association Pulmonaire du Québec, 4115 Ontario St E Suite 200, Montréal, Québec H1V 1J7. https://poumonquebec.ca/faire-un-don/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 560, route du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 27 juillet à compter de 9 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 27 juillet 2024 à 11 h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire à Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec