Madame Thérèse Leblanc (1930-2024)

À La Maison d’Hélène, le 2 mai 2024, est décédée à l’âge de 94 ans dame Thérèse Leblanc, épouse de feu François Leblanc, conjointe de monsieur Roland Langevin. Fille de feu dame Valéda Dubé et de feu monsieur Alfred Leblanc, elle demeurait à Saint-Pamphile et autrefois à Sainte-Félicité, comté de l’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Yvon Thiboutot), Clermont (feu Marjolaine St-Pierre), Danielle (René Thibodeau), Claudette (Yvon Thibodeau). Ses petits-enfants : Nancy, Jean-François et André, Loriane et Marie-Claude, Kevin et Marie-Ève et leur conjoint(e). Ses arrière-petits-enfants : Valérie, Joanie, Nicolas, Marianne, Thomas, Émile et Mia.

Elle était la sœur de : feu Réal (feu Madeleine Prud’homme), Marie-Paule (feu Joseph Lebel), feu Rose (feu Camille Thibodeau), feu Georges, feu Cécile, feu Gérard, Monique (feu Bernard Lavoie), Fernande (Nicolas Torressin).

De la famille Leblanc, elle était la belle-sœur de : feu Lionel (feu Annette Jean), feu Gracia (feu Jean-Paul Dancause), Émilia (feu Dorilla Dancause, Bruno Germain), Anita (feu Jean-Marie Caron), Charles (Lucie Bernier), Conrad (Marie-Andrée Fortin), feu Alexandre (feu Gaétane Pelletier), feu Rose Alma. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à Nathalie Gauvin, infirmière des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile ainsi qu’au personnel de La Maison d’Hélène pour leur présence et leur accompagnement.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile le vendredi 24 mai 2024 à compter de 12 h 30. Une cérémonie commémorative suivra à 15 h à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Félicité.

Pour renseignements ou messages de condoléances : 418 356-3822, sans frais : 1 888 430-3822, télécopieur : 418 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec