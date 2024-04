Madame Thérèse Morin Pelletier (1952-2024)

C’est avec un grand chagrin que nous vous annonçons le décès de madame Thérèse Morin, survenu à l’Hôpital de Montmagny le 30 mars 2024, à l’approche de ses 72 ans; elle demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard, comté de L’Islet. Originaire de Saint-Marcel de L’Islet, elle était la fille de feu dame Rachel Bélanger et de feu monsieur Ferdinand Morin.

Outre son époux Jacques Pelletier, elle laisse dans le deuil ses enfants : Gervais, Jean-François et Julie Pelletier.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Jocelyne (Jean-Pierre Thibault), Jacques (Carole Caron), Guylaine (Jocelyn Couillard), Gervais (Lucie Bourgault), Benoit et Lucille Morin (Marcel Couillard); de la famille de feu Anne-Marie St-Pierre et de feu William Pelletier (fils), elle était aussi la belle-sœur de : Madeleine Pelletier (Michel Thibault). Sont aussi affectés par son départ, son filleul Pierre-Luc Thibault, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de l’Hôpital de Montmagny, plus particulièrement du 3e étage, pour la qualité de leurs soins et toutes leurs attentions.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ ou à Diabète Québec, 300-8550, boul. Pie-IX, Montréal (Québec) H1Z 4G2.

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (salle des Loisirs) de Saint-Cyrille-de-Lessard, 295, rue Principale le samedi 20 avril à compter de 9 h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 20 avril 2024 à 11 h au même endroit. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial « à l’ombre du clocher » de Saint-Cyrille.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec