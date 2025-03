Madame Thérèse Morin Pelletier 1952-2024

Un an passé depuis le jour où tu partais pour le voyage sans retour. Il y a des jours où la douleur est très profonde, où ta chaleur et ta gaieté me manquent beaucoup. Il est bon de savoir que tu continues de veiller sur moi et les enfants. Nous t’aimons si fort, tu sais. En attendant de te revoir, profite du repos éternel que tu as tant mérité. Une messe anniversaire sera célébrée à la mémoire de madame Thérèse Morin le dimanche 30 mars 2025 à la salle Curé-Mercier (sous-sol de l’église de Saint-Cyrille de Lessard) à 10h30. Merci à tous les parents et ami(e)s qui s’uniront à nous par leur présence ou leurs pensées.

Son époux Jacques, ses enfants Gervais, Jean-François, Julie et les membres de la famille.