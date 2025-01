Madame Véronique Fortin (1985-2025)

À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 14 janvier 2025, à l’âge de 39 ans, Véronique est décédée, entourée de l’amour de sa famille et de ses amis(es).

Originaire et ayant passé sa jeunesse à L’Islet (Sur Mer), elle a vécu plusieurs années à Montréal avant de terminer sa vie à Beloeil. Elle laisse dans le deuil, son conjoint Jonathan Daoust, ses enfants adorés,Edmond et Claire; ses parents Alberte Caron et Alain Fortin; sa sœur et son beau-frère Marie-Hélène Fortin et Jean-Philippe Descent; la conjointe d’Alain, Nicole Ouellet et le grand ami d’Alberte, Daniel Savard; ses beaux-parents, Lyne Poitras et Normand Daoust (Rena Schertzer), son beau-frère et sa belle-sœur, Éric Daoust et Nathalie Paquet ainsi que leurs enfants : Tristan, Raphaël et Zachary. Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, autres parents, les élèves à qui elle a enseigné, sans oublier ses précieux amis(e)s et ses collègues de travail, qui l’ont soutenue de milles et une façons tout au cours de son cheminement dans la maladie. Un sincère merci à tous et toutes.

De chaleureux remerciements sont aussi adressés à l’ensemble de l’équipe de la Maison Victor Gadbois de Beloeil, pour leur soutien, leur dévouement et toute l’aide apportée.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au « Go fund me Véronique Fortin » pour venir en soutien à ses enfants. Il est possible de le faire en cliquant sur ce lien : Soutenir la famille de Véronique.

Les membres de sa famille vous accueilleront sous un chapiteau le samedi 24 mai à compter de 12h30, sur le terrain du domicile de son père, au 278, chemin des Pionniers Ouest, L’Islet.

Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial de L’Islet.

Pour renseignements ou messages de condoléances :

De la Durantaye et Fils

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.https://www.gofundme.com/f/soutenir-la-famille-de-vero-

nique?attribution_id=sl:89594556-5d61-4cfc-9e8aa9ea96860bd9&utm_camp aign=man_sharesheet_dash&utm_medium=customer&utm_source=facebook