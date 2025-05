À la maison 1 du Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue, le 18 avril 2025, est décédée à l’âge de 94 ans et 5 mois, 5 jours, madame Yolande Morneau, épouse de feu monsieur André Gagnon «nommé : Ti-Blanc». Fille de feu dame Noëlla Bourgault et de feu monsieur Damase Morneau, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de l’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Rodrigue (Martine Husson), Suzanne (feu ÉmilienGuillemette – son ami André Gagnon), Louisette (Michel Morin), Roger, Jean-François (Marie-Josée Guillemette); Aussi dans la peine ses petits-enfants adorés : Manon Morin (Ronald Godin) et Martin Morin (Marie-Pier Caron); ses arrière-petits-enfants : Jessica (son ami Dave Boilard), Brendon et Jordon Godin; Maxime (Tammy Dubé) et Andréanne Morin (Jean-Philippe Pelletier); ainsi que son arrière-arrière-petite-fille : Elie, couronnant la 5e génération.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Irène (feu Elphège Morneau – feu Jean-Baptiste Bélanger), feu Edmond (feu Edith Dupont), feu Fernande (feu Lucien Gagnon), feu Odilon (feu Blanche Pelletier), feu Cécile (feu Raymond Deschênes), feu Gilberte (feu Noël Caron), feu Aurèle, Carmelle (feu Bill Fox), feu Jean-Luc, feu Germaine (feu Maurice Chouinard), Marcel (feu Émilienne Bérubé - Martine Pelletier), feu Marc-Émile «Ti-Marc» (Diane Jean), Denise ainsi que sa belle-sœur Éliane Pelletier (Michel Rodrigue);

De la famille Gagnon : feu Roméo, feu Cécile (feu Isidore Bernier), feu Ulric (Fernande Tardif – Claude Landry), feu Laurette (feu Jacques Caron), feu Louis (feu Lise Roy), feu Clément, feu Gaétane. Sont aussi affectés par son départ, ses nombreux neveux et nièces, sa filleule Francine Chouinard (Claude Dubé); ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

Les membres de sa famille remercient bien chaleureusement tout le personnel soignant de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins reçus lors de son court séjour. Merci également à ses médecins de famille : Dr. Michel Bertrand et Dre Line Paré, à l’ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile et à son intervenante sociale (et petite-nièce) Marie-Claude Bois pour leur accompagnement. De sincères remerciements sont adressés à tout le personnel engagé et dévoué du Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue pour leur compétence et les excellents soins, leurs beaux sourires, l’affection transmise, leur respect et le cœur rempli de compassion à l’égard de notre maman pendant son séjour.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Pamphile, 44-A, rue de l’Église, Saint-Pamphile, (Qc), G0R 3X0 ou à la Fondation des services de santé de la MRC de l’Islet (pour les résidents) 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées par l’abbé Fernando Moreno le vendredi 9 mai 2025 à 14h30 en l’église de Saint-Pamphile où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 13h30. Les cendres seront ensuite déposées au cimetière paroissial « Bellevue » de Saint-Pamphile.

La direction des funérailles a été confiée à l’équipe de la Maison funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) que nous remercions pour leur présence et leur délicatesse.

