Madame Yvette Roberge 1930 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 31 mai 2025, est décédée à l’âge de 94 ans et 7 mois madame Yvette Roberge, épouse de feu monsieur Marius Cantin. Elle était la fille de feu dame Bernadette Côté et de feu monsieur Émile Roberge. Elle demeurait à Montmagny.

La famille recevra les condoléances à la Résidence funéraire Boulanger 31, avenue de la Fabrique Montmagny le vendredi 20 juin 2025 de 9h00 à 10h45 suivi des funérailles avec eucharistie ce même jour à 11h00 en l’église de Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au columbarium du Mausolée de Montmagny à 15h00.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Anne, Mario (Denise Caron), Hélène (Alan Vaage), Pierre; ses petits-enfants : Abby Goldberg (Avi Romberg), Elissa Goldberg (Yehuda Chanales), Ilana Goldberg (Bradley Irons), Kassia Goldberg (Eli Fialkoff), Andréanne Cantin (Mathieu Légaré), Jean-René Cantin, François-Thomas Cantin (Marilyne Lacerte), Chantal Vaage (Andrew Boe), Aaron Vaage, Sarah Vaage (Douglas Haliday), Maxime Paquet (Vanessa Boissinotte-Joncas); ses arrière-petits-enfants : Noah, Daniel et Ellie Romberg, Ashi, Tova, Akiva et Tzachi Chanales, Serena, Keira et Dana Fialkoff, Benjamin et Jackson Irons, Maxime, Sophia et Alexis Légaré, Charles et Jules Cantin, Léa et Justine Cantin et Jade Paquet.

De la famille Roberge, elle était la sœur de: feu Raymond, feu Émilien (feu Huguette Lapierre), feu Marie-Louis (Pierrette Caron), feu Julienne, feu Yves (feu Alice Sampson), Arthur (Françoise Laliberté), feu Jocelyne (feu Yvon Letarte), Nicole (feu Georges Thérace), Céline (Paul Boulianne), feu Gaétan (Daniel Beaulieu).

De la famille Cantin, elle était la belle-sœur de : feu Camille (feu Irène Tessier) (feu Pauline Masse), feu Cyrias (Thérèse Fréchette), feu André (feu Loreta Morin), feu Léonard (Marie-Marthe Chaumont), feu Rollande (feu Richard Proulx), feu Gertrude.

Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis (ies). La famille tient à remercier tout le personnel de l’Hôpital de Montmagny, principalement celui du département de l’UCDG pour les soins prodigués avec tendresse et professionnalisme.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny https://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ ou à la Fondation La Maison d’Hélène : https://www.lamaisondhelene.org/ Tél. :418-248-1363 Tél. sans frais : 1-800-706-1363

Messages de sympathie par courriel : info@residenceboulanger.com Site Web : www.residenceboulanger.comLa Résidence funéraire Boulanger est membre de la Corporation des thanatologues du Québec.