Marie-Marthe Gaudreault Caron (1933-2024)

À son domicile, le 22 juin 2024 à l’âge de 91 ans est décédée paisiblement, entourée de sa famille, madame Marie-Marthe Gaudreault, épouse depuis plus de 67 ans de monsieur Jean-Paul Caron, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Saint-Aubert de L’Islet, elle était la fille de feu dame Hélène Leclerc et de feu monsieur Josaphat Gaudreault.

Outre son époux et complice Jean-Paul, elle laisse dans le deuil ses enfants : Solange (feu Raymond Beaudet), Jacynthe (Denis D’Amours), Paul-André (Roselyne Normand), feu Chantal (André Richard), Mario (Anne-Marie Beaupré), Gaétan (Claire Beaulieu) et Jean-Rémi (Sylvie Desjardins); ses petits-enfants : Catherine et Marie-France Beaudet, Kathleen, feu Mélanie, Caroline et Audrey Caron, Félix-Antoine, Laurent et Léa-Marie Caron, Jeff et Dave Richard, Edouard, Émile et Zélia Caron, William et Jenny Ann Caron, Marc-Olivier Caron ainsi que ses arrière-petits-enfants.

Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Jeanne d’Arc (feu Josaphat Dubé), feu Lucille (feu Adrien Caron), Gemma (feu Ferdinand Dubé), feu Albert (Suzanne Chapdelaine), feu Rosaire (feu Gemma Chouinard), feu Raymond (Lucette Fournier), feu Louis-Georges, feu Annette, Denise (feu Adrien Picard) et Thérèse (Gilles Picard); de la famille Caron : feu Jeanne-d’Arc (feu Édouard Chouinard), feu Alexis (feu Jacqueline Jobin), Sr Gemma s.c.q., feu Rose-Aline (feu Georges-Albert Desrosiers), feu Rita (feu Jean-Marie Déry) et Sr Yolande s.c.q.

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur soutien, leurs attentions ainsi que pour la qualité de leurs interventions et de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou à la Fondation Fleury, C.P., 894, Saint-Jean-Port-Joli, (Québec), G0R 3G0 qui vient en aide financièrement aux différents organismes locaux d’aide et de soutien.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils

4, ch. du Roy Ouest

Saint-Jean-Port-Joli

le vendredi 12 juillet de 19h à 21h, le samedi 13 juillet à compter de 12h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 13 juillet 2024 à 14h30 en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial

« sous les étoiles ».

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.