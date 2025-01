Me Marcel Morin (1946-2024)

Me Marcel Morin nous a quittés subitement quelques jours après avoircélébré Noël dans l’amour et entouré des siens, à l’âge de 78 ans. Filsde feu Lucienne Cloutier et de feu Donat Morin, il était l’époux demadame Jocelyne Picard. Il laisse dans le deuil outre son épouse des50 dernières années, Jocelyne, ses enfants Philippe-Antoine (SophieBarry), Geneviève (Nicolas Thibault) et Jean-Christophe (MylèneMeunier), ainsi que ses petits-enfants Pierre-Alexandre, Simone, Frédérique, Florence, Arnaud et Arthur.

Il laisse également dans le deuil, ses frères et sœurs : Robert (Gaétane Thibault), Doris (Jacques Gagnon), André (Marie-France Gagné), Benoît (Sonya Normand), Nancy (Gilbert Pelletier), Gaétane (Sylvain St-Pierre), Luce (Réjean Normand), Bertrand (feu Anne Plamondon), Guylaine, Louise (Alain Bourget), Jérôme et Isabelle (Gaétan Morin), ses belles-sœurs Marielle et Louise (Serge Roy) ainsi que plusieurs neveux et nièces.

Homme d’une profonde bonté et d’une grande générosité, son amour pour la vie, sa curiosité et son humour ont marqué tous ceux et celles qui ont eu la chance de le connaître.

Admis au Barreau en 1973, il a poursuivi ses études en droit jusqu’à l’obtention d’un diplôme d’études supérieures. Il a par la suite enseigné plusieurs années à la faculté de droit de l’Univer- sité Laval avant de se consacrer exclusivement à l’arbitrage de griefs. Fervent passionné du droit du travail, il a pratiqué pendant plus de 50 ans.

La famille remercie chaleureusement la Dre Annie Mercier pour sa bienveillance et son suivi attentionné au cours des derniers mois, ainsi que tout le personnel soignant.

Pour honorer sa mémoire, la famille vous accueillera à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.,

située au 115, rue Saint-Louis,

Montmagny (Québec) G5V 1N2

le dimanche 26 janvier 2025 de 13 h à 15 h. Une commémoration suivra à 15 h, à la salle commémorative du Complexe funéraire.

Ceux et celles, qui le désirent, peuvent faire parvenir leur don à la Société de leucémie et lymphome du Canada, https://www.cancersdusang.ca ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm

La direction a été confiée à la

