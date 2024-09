Mme Annette Desrosiers Bélanger (1935-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 14 septembre 2024 à l’âge de 89 ans est décédée madame Annette Desrosiers, épouse de feu monsieur Rodrigue Bélanger.

Originaire de Saint-Aubert, elle était la fille de feu dame Anna Gaudreau et de feu monsieur Alexis Desrosiers. Elle demeurait à Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Dorothée (Clément Caron), Lise, France, Diane (Stéphane Fillion), Lucie (Jean-François Tremblay). Elle était aussi la mère de feu Louis. Elle laisse également ses 21 petits-enfants et ses 13 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Lucia (feu Édouard Fortin), feu Bertrand (Rose-Aimée Avoine), feu Lucien (Émilienne Langlois), feu Rachelle (feu Jean-Luc Bélanger), feu Émilien (Jeanne d’Arc Daigle), feu Laurent (Pauline Desrosiers), André (feu Carmen Larochelle) et feu Irène; de la famille Bélanger : feu Carmen (feu Raymond Bélanger), feu Ethel (feu Roger Vézina), feu Jean-Joseph (feu Jeannine Caron), feu Ghislaine (feu Aurélien Leclerc), feu Raymond (Renée Cadorette), Danielle (Gonzague Dionne), Marc-André (Parise Brunelle), feu Marcellin (Lisette Rioux) et feu Yvonne (Fernand Gingras). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel l’Hôpital de Montmagny ainsi qu’à celui de la résidence Mgr Deschênes de Montmagny pour leur soutien, leurs délicates attentions, les soins attentionnés et leur présence chaleureuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Sacristie de l’église) Saint-Aubert de l’Islet Le vendredi 4 octobre 2024 de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de13h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 5 octobre 2024 à 15 h en l’église de Saint-Aubert, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec