Mme Céline Brisson Tardif Mathurin

Déjà un an que Céline nous a quitté. Parents, amis et employés ont une pensée pour elle en ce jour du premier anniversaire de son décès.

Son leitmotiv était « On a pas de temps à perdre ». Céline l’a bienappliqué au cours de sa vie. Active, généreuse, impliquée et positive, voilà 4 mots qui ré- sument bien cette femme. Cofondatrice des Armoires Mathurin, elle a aussi été très im- pliqué socialement. Beaucoup l’ont côtoyé à l’Ambulance St-Jean et au mouvement scout notamment. Même si Céline n’est plus, ses idées et ses valeurs demeurent bien vivent autant dans la famille que dans l’entreprise. Elle avait toujours une manière de voir du positif même dans les situations difficiles. C’est réconfortant de marcher dans la direction qu’elle a préconisé tout au long de sa vie.

Son époux Rolland et ses enfants Sonia, Karine et Karl