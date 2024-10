Mme Marie-Claire Langevin Girard (1929-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 17 août 2024, à l’âge de 95 ans est décédée Mme Marie-Claire Langevin, épouse de feu Gérard Girard et fille de feu Emile Langevin et de feu Auxilia Giroux. Elle demeurait à Montmagny et auparavant à Notre-Dame-du-Rosaire. La famille recevra les condoléances à la : Résidence funéraire Boulanger 31 av. de la Fabrique Montmagny Le mercredi 9 octobre à compter de 9h. Une cérémonie suivra à 11h ,en toute intimité, en présence des membres de sa famille. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire.

Elle laisse dans le deuil ses filles Marielle Langevin (Roger Côté), Yolande Girard (Laurent Genest), Line Girard (Robert Carrier); ses petits-enfants; Geneviève Côté (Jean Bernard), Dominique Côté (Eric Waterman). Elle était la soeur de : feu Thérèse (feu Philippe Collin), feu Donat (Monique Boivin), feu Véronique (feu Pierre-Paul Fournier), Pierrette (feu Roland Morin). De la famille Girard, elle était la belle-soeur de : feu Marie-Anna (Roland Boulet), feu Rose-Hélène (feu Gérard Gaudreau), feu Roger (feu Jeannine Noël), feu Jeannine (feu Lionel Bou ard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON. Pour renseignements : 418-248-1363, sans frais: 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel: ruetboul@globetrotter.net; ou via le site Web: www.residenceboulanger.com.

