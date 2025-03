Monsieur Adrien Avoine 1925 - 2025

À la Maison 2 du Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue, entouré de son épouse et de ses enfants, le 12 mars 2025 à l’âge de 99 ans et 6 mois est décédé paisiblement monsieur Adrien Avoine, époux de madame Dolorès Caron. Fils de feu dame Amanda Langlois et de feu monsieur Thimothée Avoine, il demeurait à Sainte-Perpétue de L’Islet.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Lucie Gaudreault),Suzanne (Sylvain Desbiens), Sylvain, Jean (Suzie Legros), Denis (Valérie Morin). Il était aussi le père de feu Maryse.

Il laisse également ses petits-enfants : David (Annick Pelletier), Mélissa (Keven Potvin) et Stéphane Avoine; Steve (Sherly E. Desbiens), Normand (Sophie Martel) et Karine Desbiens; Geneviève Carrier (Jérôme Laurendeau), Maïna (Philippe Gallant), Dominic (Marie-Pier Lemieux) et Bruno Avoine, Jordane et Arielle Petitclerc, Érika (Gabriel Deblois) et Bastien Avoine; ainsi que 19 arrière-petits-enfants.

Il était le frère et le beau-frère de : feu Joseph (feu Ida Bélanger), feu Antonia (feu Érasme Morneau), feu Émilio (feu Lucienne Guillemette – feu Germaine Pellerin), feu Alfred (feu Émilie Cloutier), feu Laurent (feu Marie-Anne Pellerin), feu Adrienne (feu Frédéric Leblanc), feu Fernand; de la famille Caron : Sylvianne (Émilien Leblanc), Élisabeth (feu Yvon Leblanc), Lise (Denis Gauthier), Louise (feu Robert Cunningham), Michel, Jean-Marc (Johanne Roy), Normand, Alain (Brigitte Anctil). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

Des remerciements sont exprimés à tous les membres du personnel de la Maison 2 du Centre d’hébergement de Sainte-Perpétue pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec), G2E 6H5 , www.enfantsoleil.ca

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Sacristie de l’église) 11, de l’Église, Sainte-Perpétue le samedi 29 mars 2025 à compter de 11h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le même jour à 15h en l’église de Sainte-Perpétue. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue.

Pour renseignements ou messages de condoléances : C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile (418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : (418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec