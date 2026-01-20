Monsieur Alain Bernier 1950-2025

Malgré le temps qui passe, ton souvenir ne pourra jamais s’effacer. Tu continueras toujours de vivre dans nos pensées et dans nos cœurs. Nous t’aimons tellement.

Pour honorer ta mémoire une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 25 janvier 2026 à 9 h 30 en l’église de Cap-Saint-Ignace. Merci à tous celles et ceux qui se joindront à nous pour cette célébration.

Son épouse Irène, ses enfants : Kathia (Daniel Bellemare) et Carl Bernier (Annie Paradis) ; son petit-fils Cédric Champigny.