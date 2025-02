Monsieur Alain Bernier (1950-2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 20 janvier 2025, à l’âge de 74 ans, est décédé monsieur Alain Bernier époux de madame Irène Gamache. Fils de feu dame Thérèse Fournier et de feu monsieur Philippe Bernier, il demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants : Kathia (Daniel Bellemare) et Carl Bernier (Annie Paradis); son petit-fils Cédric Champigny.

Il était le frère et le beau-frère de : Marcelle (Michel Bourgault), feu Lina (Sylvain Coulombe), feu Clémence, Christian, Marc-André (Céline Bourgault), Normand (Martine Gonthier), Camille, Julien (Pauline Bélanger), Fabien, Renée (Benoit Julien) et Rémy (Lucille Collard);de la famille de feu dame Eva Deschênes et de feu monsieur J. Amédée Gamache : feu Henriette (feu Joseph Marsicano), feu Françoise (feu Jean-Claude Gaudreau), Marguerite (Ludovic Fortin), Martin (Marcelle Fortin), Doris (Gérald Allaire), Lucille (feu Jean-Louis Deladurantaye), Lucie, Daniel et Mario.

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

De chaleureux et sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny, pour leur écoute, leur respect, leur dévouement, leur précieuses attentions et la qualité des soins prodigués, dans les derniers jours et tout au cours des dernières années.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. http://www.fon- dationhoteldieumontmagny.com/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils560, route du SouvenirCap-Saint-Ignace le vendredi 7 février de 19h à 21h, le samedi 8 février, jour des funérailles de 9h à 10h30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 8 février 2025 à 11h en l’église de

Cap-Saint-Ignace et de là au crématorium. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.