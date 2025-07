Monsieur Albert Prévost 1931-2025

À son domicile, le 6 juillet 2025, à l’âge de 94 ans, est décédé paisiblement monsieur Albert Prévost, époux de feu dame Berthe Langlois. Il demeurait à Saint-Cyrille-De-Lessard. Il est allé rejoindre ses parents, feu dame Alexina Pellerin et feu monsieur Ernest Prévost ainsi que plusieurs des membres de sa famille.

Il laisse dans le deuil sa fille France Prévost, les membres des familles Prévost et Langlois, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny, du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli ainsi que de la Coopérative des services à domicile de la MRC de L’Islet, pour leur accompagnement, leur soutien et les services attentionnés. Merci particulier à Marc-André Coulombe pour son aide si précieuse.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny ; 350, boulevard Taché ouest, Montmagny Québec), G5V 3R8.

http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de rencontre au salon ni de service religieux.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca, Site web : www.deladurantaye.qc.ca

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues duQuébec.