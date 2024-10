Monsieur Alexandre Pelletier (18 octobre 1936 - 7 octobre 2004)

Déjà 20 ans que tu nous as quitté. Ta vie s’est arrêtéemais ton souvenir reste toujours gravé dans noscœurs. Le vide que tu as laissé ne sera jamais combléet nous n’oublierons jamais les bons moments passésen ta compagnie car tu as été trop aimé pour être oublié. Merci pour ces belles années remplies de ton amour et de ta grande générosité.

Ton épouse pendant 40 ans Monique Bernier et tes enfants,Daniel Pelletier, Sylvie Bernier, Guylaine Pelletier, Gilles Plourde; tes petites-filles Laurie-Guillaume et Cynthia-Samuel; tes frères, beau-frère et belles-sœurs ainsi que ton filleul Jocelyn Pelletier.