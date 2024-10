Monsieur Amable Lord (1939-2024)

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 29 septembre 2024, à l’âge de 85 ans et 4 mois, est décédé monsieur Amable Lord, époux de madame Lucette Thibault. Fils de feu dame Marie-Anna Pelletier et de feu monsieur Édouard Lord, il demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Pierre et Lucie (Stéphane Grégoire); ses petites-filles Coralie et Rosalie Grégoire; son arrière-petite-fille Maëva. Il est allé rejoindre sa sœur feu Isabelle (Alain Chouinard – Pierrette Fournier).

Il laisse également son beau-frère Jean-Paul Thibault, sa nièce et filleule Hélène Chouinard (Scott Harrison), son neveu Pierre Chouinard; leur famille; ainsi que ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny ainsi qu’à celui du Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leur accueil, leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.je- donneenligne.org/fondationhdm/DM/, à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.je- donneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/ ou à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 19 octobre 2024 à 15h en l’église de Saint-Cyrille-de-Lessard, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h30. Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial «À l’ombre du Clocher».

La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire

De la Durantaye et Fils Cap-Saint-Ignace, L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile

Pour renseignements ou messages de condoléances :(418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec