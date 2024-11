Monsieur Amable Lord

Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles qui ont partagés notre chagrin lors du décès de M. Amable Lord survenu le 29 septembre 2024. Votre présence et les marques de sympathie soit par offrande de messe, affiliation de prières, cartes, envoi de fleurs, dons, courriels, visite et assistance aux funérailles nous ont été d’un grand réconfort et furent très appréciés.

Que chacun de vous considère ses remerciements comme vous étant adressés personnellement.

Son épouse Lucette, ses enfants Jean-Pierre, Lucie et sa famille .