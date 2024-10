Monsieur André Boutin (1953-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 4 octobre 2024, à l’âge de 71 ans est décédé monsieur André Boutin, époux de madame Suzanne Vocal. Fils de feu dame Rose-Anne Langlois et de feu monsieur Ernest Boutin, il demeurait à Saint-Fabien-de-Panet.

Outre son épouse Suzanne, il laisse dans le deuil ses enfants : Kateri etLouis-Philippe ainsi que sa petite puce Jade. Sont aussi affectés parson départ, les membres des famille Boutin et Vocal, ses neveux et nièces, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour l’excellence de leurs soins et leur présence humaine.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la SLA du Québec : 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal, (Québec) H4P 1P7

https://www.jedonneenligne.org/slaquebec/DIM/

Selon son désir, il n’y aura pas rencontre au salon, ni de funérailles. Parents et amis proches sont invités à une réunion amicale à la salle des Habitants le samedi 2 novembre 2024 de 13h à 16h.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils

418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093,courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.