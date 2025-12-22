Monsieur André Deschênes (1949-2025)

À son domicile, le 12 décembre 2025 à l’âge de 76 ans est décédé monsieur André Deschênes, époux de dame Aline Mercier. Fils de feu dame Rachel Chouinard et de feu monsieur Léo Deschênes, il demeurait à Sainte-Perpétue autrefois à Tourville, comté de l’Islet.

Outre son épouse Aline, il laisse dans le deuil ses filles : Karine (Sébastien Pelletier) et Katia Deschênes (Yannick Desjardins), ses petits-enfants : Maïka, Jake et Léa-Rose, il était aussi le grand-père de feu Alec.

Il était le frère de : Jeannine (Rosaire Flamand), Ghislaine (feu Roger Fournier), Yvette (Donald Leclerc), feu Lisette (Rodrigue Blanchet), Denise (feu Michel Caron, Normand Mathieu), Michel (Guylaine Pelletier), Claudette (Daniel Caron), Jocelyn (Christine Pellerin) et Claudel (Josette Robichaud).

Il était le beau-frère de: feu Armand (Diane Quirion), feu Yvon, feu Guy (Odette Gaulin), Alain (France Dubreuil), André (Nicole St-Amant) et Diane (Michel Leclerc).

Sont aussi affectés par son départ, son filleul Steve Gagnon, sa filleule Marie-Josée Mercier et ses nombreux neveux et nièces, parents et amis(es).

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, http://www.cancer.ca/fr-ca ou à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 200-630 rue Sherbrooke Ouest, Montréal (QC), H3A 1E4 https://www.coeuretavc.ca/comment-vous-pouvez-aider/facons-de-donner/dons-en-memoire

Les membres de sa famille vous accueilleront au Complexe municipal (Gymnase de l’école) au 962, des Trembles Tourville le samedi 3 janvier 2026 à compter de 12h. Une cérémonie suivra à 14h30 au complexe municipal. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Tourville. Pour renseignements ou messages de condoléances C. Lavoie & Fils(De la Durantaye & Fils), 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile.