Monsieur André-Jules Poitras 1931-2025

Ton départ a laissé un bien grand vide dans nos vies. Heureusement, ton merveilleux sourire, ton amour, ta joie, ta ténacité que nous conservons précieusement nous aident et nous rappellent la belle vie que nous avons partagée ensemble.

Pour honorer ta mémoire une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 8 février 2026 à 9h en l’église Saint-Eugène de L’Islet. Merci à tous ceux et celles qui se joindront à nous pour cette célébration.

Son épouse Gemma, ses filles Johanne, Lynda, Guylaine et Chantal, ainsi que les membres de leur famille.