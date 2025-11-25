Monsieur André Marois 1947 - 2025

Au CHSLD de Montmagny, le 22 novembre 2025, est décédé à l’âge de 78 ans et quatre mois monsieur André Marois. Il était le fils de feu dame Laurina Morin et de feu monsieur William Marois. Il demeurait à Montmagny. Les arrangements funéraires ont été confiés à la : Résidence funéraire Boulanger, 31 av. de la Fabrique, Montmagny.

La famille recevra les condoléances le dimanche 30 novembre 2025 de 14 h 30 à 15 h 30 suivi d’une célébration au salon à 15 h 30. L’inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Montmagny.

Il rejoint sa sœur : feu Pierrette Marois (feu Numa Morin, Jean-Marc Poirier). Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Réjean (Cécile Poirier), feu Jeannot (Caroline Giasson), Sylvie (Jocelyn Bédard) et Linda Morin (Jacques Giasson) ; ses petits-neveux et petites-nièces ainsi que les autres parents et amis des familles Marois et Morin.

Des remerciements sont adressés au personnel du CHSLD de Montmagny ainsi qu’à son médecin, Docteur Marc-Yves Bergeron, pour la qualité des soins et l’accompagnement durant son séjour au CHSLD. Pour renseignements : Tél. : 418-248-1363 Tél. sans frais : 1-800-706-1363

