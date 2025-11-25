Monsieur Aubert Caron 1939 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 16 novembre 2025, à l’âge de 86 ans, est décédé monsieur Aubert Caron conjoint de madame Reine-Aimée Normand. Il était le fils de feu dame Étiennette Normand et de feu monsieur Armand Caron. Il demeurait à Saint-Eugène (L’Islet).

Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Louise Gagnon) et Michelle Caron (leur mère feu Armande Couillard). Il était le frère de : Julien (Nicole Couillard), feu Rachèle, feu Mariette (feu Jean-Guy Pelletier), Marie-Andrée (Georges-H. Hattote), Marie-France (Philippe Dewitt), Rock (Lyne Guimont) ; de la famille Normand : Jean (feu Monique Bérubé - Cristiane Blanchet), Alban (Pierrette Thibeault), feu André (feu Lucienne Laramée), Marc (feu Laurette Nadeau), Léonie (feu Lionel Thibault - feu Roland Boivin - Philippe Langlois), feu Yvonne et Pierre (Diane Bernier). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu’à celui de la Coopérative de services à domicile L’Islet Nord-Sud et du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour leurs précieuses attentions, leur dévouement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Parkinson Québec, 560, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 0B6 https://parkinsonquebec.ca/ ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 61, ch. Des Pionniers Est, L’Islet le vendredi 28 novembre à compter de 12h. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu le vendredi 28 novembre 2025 à 14h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Saint-Eugène.

