Monsieur Aubert Caron (1939-2025)

Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles qui ont partagé notre chagrin, lors du décès de M. Aubert Caron survenu le 16 novembre 2025. Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, manifestées de quelque façon que ce soit, nous ont été d’un grand réconfort et furent très appréciées. Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre reconnaissance et les considère comme étant adressés personnellement.

Sa conjointe Reine-Aimée, ses enfants Guy, Michelle et les membres de la famille.