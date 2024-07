À l’Hôpital de Montmagny, le 20 juin 2024, à l’âge de 80 ans, est décédé monsieur Bernard Gosselin, époux de madame Ginette Guimont. Fils de feu dame Gertrude Buteau et de feu monsieur Jean-Paul Gosselin, il demeurait à Montmagny.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Bob (Véronique Doiron), Jonathan, Nicolas (Weena Joncas), Yannick (Valérie Blais); ses petits-enfants : Elizabeth Gosselin, Samuel et Raphaël Gosselin (leur mère Julie Lapointe), Matt et Thaly Gosselin, Malik et Dimitri Gosselin.

Il était le frère et le beau-frère de : Nicole, feu Claude (Huguette Corbin), feu Paule, feu Denise, France, feu Serge et Bruno Gosselin (Doris Landry); de la famille Guimont : Lyne (Gilles Gaudreau), Gilles (Suzanne Gaudreau) et Dany.

Sont aussi affectés par son départ, ses cousines et cousines, ses neveux et nièces, autres parents, ami(e)s et collègues de la Pharmacie Jean Coutu.

De chaleureux remerciements sont adressés aux membres du personnel du CLSC de Montmagny et à ceux de l’Hôpital de Montmagny pour toutes leurs attentions, leur accompagnement et leur soutien dans le cheminement rapide de la maladie ces dernières semaines.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/ ou à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, http://www.cancer.ca/fr-ca

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye et Fils

560, route du Souvenir

Cap-Saint-Ignace

le samedi 13 juillet à compter de 9h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 13 juillet 2024 à 11h30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.