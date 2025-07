Monsieur Bernard Morin 1958-2025

À son domicile, le 10 juillet 2025, à l’âge de 67 ans, est décédé monsieur Bernard Morin (Mr. Bonheur), époux de madame Martine Bernier. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, un moment de recueillement aura lieu ultérieurement en privé avec les membres de sa famille. Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation.

Il laisse dans le deuil, outre son épouse Martine Bernier, ses enfants : Patrick Morin (Josée Corriveau), Angie Morin (Maxime Proulx-Paquette), ses petits-enfants : Charles-Elliott Morin, Raphaëlle Morin, Annabelle Morin-Paquette, Antony Proulx, Jordan Proulx et Ludovick Proulx. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs de la famille Morin, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, son bon ami Denis Gosselin, sa bonne amie Chantal Boulet, ainsi que de nombreux autres ami(e)s et tous les résident(e)s des établissements où il allait jouer de la musique.

La famille tient à remercier Dre Annie Mercier ainsi que le personnel d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny, Dre Marie-Hèlene Poulin, son médecin de famille et le personnel du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer (https://societederecherchesurlecancer.ca/comment-donner/).

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec