Monsieur Bertrand Caron (1955-2024)

Dans son havre de paix à Saint-Aubert de L’Islet, est décédé subitement à l’âge de 68 ans monsieur Bertrand Caron, demeurant depuis de nombreuses années à Montréal. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, il était le fils de feu dame Marie-Paule Robichaud et de feu monsieur Benoit Caron.

Il était le frère de feu Pierre-Yves (Lorraine Pelletier), Jean-Eudes (Rollande Castonguay), Martin (Maude Dessureault), Mireille (Michel Fervac-Larose), Réginald, Louis-Marie (Suzie Vézina), Marie (Raymond Talbot), feu Esther et Claudine (Marc Lapointe).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire le samedi 10 août de 12 h à 15 h.

Un recueillement en sa mémoire aura lieu le samedi 10 août 2024 à compter de 15 h au même endroit, soit à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 4, chemin du Roy Ouest à Saint-Jean-Port-Joli.

Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial « sous les étoiles » de Saint-Jean-Port-Joli.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.

