Monsieur Bertrand Fournier (1929-2024)

Au Centre Hospitalier de Lanaudière, le 12 mai 2024, à l’âge de 94 ans, est décédé monsieur Bertrand Fournier, époux de madame Yvette Raymond et en premières noces de feu madame Antoinette Boulet. Il était le fils de feu monsieur Gérard Fournier et de feu dame Jeanne Bouffard de Montmagny. Il demeurait à Joliette.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand

115, rue St-Louis

Montmagny (Québec) G5V 1N2

le samedi 29 juin 2024 à compter de 12 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 14 h à la salle commémorative du Complexe funéraire, suivie de l’inhumation des cendres au cimetière de Montmagny.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yvan (Johanne Dostie), Sylvie (Luc Tremblay) et son petit-fils Paul.

Ses sœurs; Noëlla (feu Maurice Dufour), feu Laurette (feu Armand Boulanger), Jacqueline (feu Jacques Normand), feu Alberte (feu Marcel Parent), Odette (feu Joseph C. Giella).

Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de son épouse, ainsi que d’autres parents et amis.

La famille désire remercier le personnel des 3e et 5e étages du Centre Hospitalier de Lanaudière pour la qualité des soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.

La direction a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.

115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca