Monsieur Bertrand Guimont 1933-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 1er décembre 2025, à l’âge de 92 ans, est décédé monsieur Bertrand Guimont, époux de madame Céline Guimont, demeurant à Montmagny. Il était le fils de feu dame Alice Morin et de feu monsieur Napoléon Guimont. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 10 janvier 2026, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h en l’église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Cap-Saint-Ignace.

Outre son épouse Céline, il laisse dans le deuil son fils Benoit. Il était le frère de : Roland (Aline Cloutier), feu Jeannine, feu Louisette, Claudette (feu Robert Tondreau), feu Alain (Marguerite Jean), Yvan (feu Pauline Proulx), de la famille Guimont, il était le beau-frère de : feu Agathe (feu Alexandre Bélanger), feu Antonine (feu Valère Lacombe), feu Clément (feu Marielle Fortin), feu Rita (feu Lionel Lacombe), feu Marie-Paule, feu Denise (feu Rosaire Richard), feu Solange (feu Claude Hébert). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l’Hôpital de Montmagny pour les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny

(https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

