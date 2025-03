Monsieur Bruno Dubé 1953 - 2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 20 mars 2025, à l’âge de 71 ans et 9 mois, est décédé monsieur Bruno Dubé, époux de madame Carmen Thibault.

Il était le fils de feu dame Rita Robichaud et de feu monsieur Gilbert Dubé de Saint-Aubert de L’Islet.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Marilyn (Sébastien Bouchard);Annie (Gabriel Lévesque) et Violaine (Keven Bélanger); ses petits-enfants : Wilhem et Clovis Bouchard, Hugo et Éloïse Lévesque; Baptiste, Klorane et Alix Caron, Marybelle, Nathan et Ève Bélanger.

Il était le frère et le beau-frère de : Yvan (Renée Gagnon), Mariette (Jean-Paul Thibault), Victoire (feu Marc-André Caron – Gérard Ouellet), Jeanne-Mance, Brigitte (Réjean Morneau), Blandine (Clément Pelletier), Viateur (Michèle Moreau) et Sylvie (Normand Gaudreau); de la famille Thibault : Michel (Madeleine Pelletier), feu Rachel, Denis (Jocelyne Riopel) et Nathalie (Richard Bénard).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au Dr Jean-François Larouche, à Yolaine Hébert ainsi qu’aux membres du personnel de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec pour leur soutien et leur dévouement dans les 6 dernières années. Chaleureux mercis également aux équipes du Service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, de la Maison d’Hélène de Montmagny et du CHSLD St-Jean-Port-Joli pour leurs précieuses attentions et la qualité de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial(Sacristie de l’église) Saint-Aubert de L’Islet le samedi 29 mars à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 29 mars 2025 à 11h30 en l’église de St-Aubert. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Aubert. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.